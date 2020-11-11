Нур-Султан, , 12:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана положительно оценило роль России в достижении перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили 11 ноября в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства.

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МИД Казахстана высоко оценило заявление глав России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Отмечено соответствие договоренностей резолюции Совета безопасности ООН.

«Особо отмечаем конструктивную роль Российской Федерации в достижении данного соглашения», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что при продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе могли пасть Степанакерт, Мартуни и Аскеран. Он заявил, что соглашение оказалось вынужденным.

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