Минск, , 12:01 — REGNUM С приглашением к конструктивному диалогу о будущем отношений Белоруссии и Польши пригласил белорусский лидер Александр Лукашенко своего польского коллегу Анджея Дуду. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Александр Лукашенко пригласил Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем белорусско-польского сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что белорусский лидер от имени народа республики поздравил коллегу из Польши и весь народ данной страны с Национальным праздником независимости.

«Только работая вместе, сможем сохранить заметные достижения в торговле, промышленной кооперации, науке, образовании и других сферах. Это отвечает, как национальным интересам обоих государств, так и желаниям миллионов жителей наших стран», — приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Кроме того, он подчеркнул, что жителям Белоруссии и Польши предназначено судьбой «жить рядом в мире и согласии» и потому, как считает белорусский лидер, «в сегодняшних непростых обстоятельствах» нужно сохранить добрососедство двух стран.

Отметим, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что протестные акции в республике координируются из-за границы и в числе стран, откуда это делается, называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.