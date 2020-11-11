Дамаск, , 11:54 — REGNUM Письменное обращение министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии было зачитано специальным представителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В своем обращении Сергей Лавров напомнил, что конференция проводиться в рамках решений принятых Советом безопасности ООН, а также преследует гуманитарные цели. Он раскритиковал позицию США и других стран запада, отказавшихся от участия в конференции, и заявил что именно противодействие ряда государств стоит на пути полного мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике, а также возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к участникам конференции с приветственным словом обратился президент Сирии Башар Асад, он выразил признательность России за помощь в урегулировании конфликта.

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