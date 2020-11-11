Киев, 11 ноября 2020, 11:59 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем. Об этом сообщила 11 ноября пресс-служба МИД Украины.

Кулеба поздравил Чокоя с назначением на пост министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

«Стороны подтвердили намерение углублять украинско-молдавские отношения, в частности решить накопленные в предыдущие годы проблемные вопросы», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба поблагодарил главу МИД Дании за передачу Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

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