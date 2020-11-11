Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Заявления, что государственный секретарь США Майк Помпео решил посетить Грузию из-за того, что оппозиция начала проводить массовые акции протеста, вызваны непониманием порядка международных отношений. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 11 ноября сказал журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Ранее ряд лидеров оппозиционных партий заявили, что визит госсекретаря будет посвящен парламентским выборам в Грузии. Лидер блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе заявил, что надеется на встречу с Помпео, чтобы рассказать ему о «фальсификациях» во время голосования. Залкалиани заявил, что подобные заявления у него «вызывают улыбку».

«Никакой логике не поддается использование визита госсекретаря США во внутриполитических интересах. Главный посыл здесь — поддержка Грузии со стороны США, поддержка стабильности Грузии, политического и экономического развития страны», — сказал глава МИД.

Залкалиани напомнил, что посольство США в Тбилиси ранее уже признало выборы в Грузии свободными конкурентными.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Оппозиционные партии не признали итоги голосования и начали проводить массовые акции протеста.

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