Москва, , 11:49 — REGNUM В Госдуме требуют ограничения цен на лекарства и тесты на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

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«Должны быть приняты жесткие меры, ограничивающие цены на лекарства, маски и медоборудование… Когда маска, ее производство, стоит один рубль, а ее продают за 25 рублей, как для бюджета, так и для граждан, когда тест стоит 400 рублей — его выполнение целиком его анализа со всеми накладными затратами, а его продают по 2−3 тыс. рублей, это говорит о том, что кто-то четко наживается на беде государства и людей», — заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Он обратил внимание на баснословную прибыль от продажи медикаментов на фоне пандемии коронавируса.

«Причем эти прибыли сопоставимы с прибылями от продажи наркотиков, от продажи оружия. Государство не может дальше наблюдать со стороны, как грабят граждан», — заключил депутат Госдумы.

Накануне в закрытом для СМИ режиме прошла встреча депутатов с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.