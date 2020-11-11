Вашингтон, , 11:48 — REGNUM В Соединённых Штатах в ходе голосования на выборах президента не было значительных нарушений, которые могли повлиять на итоги. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой должностных лиц, ответственных за проведение выборов.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Отмечается, что журналисты издания связались с высокопоставленными сотрудниками избирательных комиссий в каждом американском штате, которые назвали выборы «огромным успехом».

Сотрудники допустили, что в ходе выборов были небольшие нарушения, но они не могли повлиять на исход. Работающие на избирательных участках старались как можно скорее исправлять замеченные нарушения, отметили они.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября американские СМИ в большинстве своем объявили, что кандидат в президенты Джозеф Байден смог набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков. При этом действующий президент США Дональд Трамп оспаривает победу Байдена и требует пересчета в ряде штатов.

Ранее с призывом к сенаторам от Республиканской партии США дальше весть борьбу за победу однопартийцев на прошедших 3 ноября в стране выборах обратился американский вице-президент Майк Пенс

Читайте подробнее: Пенс призвал сенаторов-республиканцев бороться за победу на выборах