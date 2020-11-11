Киев, , 11:43 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что одна из самых успешных реформ в стране за последние годы, «настоящий прорыв» — это реформа децентрализации.

Об этом он заявил вечером 10 ноября в эфире украинского телевидения.

Шмыгаль уверен, что теперь гражданам Украины стало гораздо проще «достучаться до власти».

«Местная власть стала сильной… общины получили землю, деньги и полномочия, но вместе с ними ‑ и ответственность», — сказал глава правительства.

«Два млн гектаров земли сельскохозяйственного значения передали, 509 млрд гривен — это размер местных бюджетов в 2021 году. Вся полнота власти и ответственность передана председателям общин и избранным советам», — добавил Шмыгаль.

Также он отметил, что в новых условиях мэры украинских городов перестанут заниматься политикой, поскольку им нужно будет «управлять хозяйством».

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине состоялись местные выборы. Несмотря на то, что по закону их итоги должны были объявить до 6 ноября, этого не сделано до сих пор. 15 ноября в ряде городов страны пройдет второй тур местных выборов.