Манама, , 11:40 — REGNUM Премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа скончался 11 ноября. Об этом сообщает информационное агентство BNA со ссылкой на королевский двор.

«Королевский двор оплакивает его королевское высочество принца Халифа бен Салмана Аль Халифа, премьер-министра (страны), который сегодня утром перешел на милость Аллаха в клинике Мэйо в США», — говорится в сообщении.

Также указывается, что церемония захоронения премьер-министра состоится после прибытия его тела на родину и будет ограничена определенным количеством родственников.

Кроме этого, уточняется, что в стране в связи с этим объявлен официальный недельный траур и работа государственных ведомств будет поэтому же приостановлена на три дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что в Республике Карелия в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался 74-летний заслуженный работник народного хозяйства региона, бывший член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Пономарев.