Киев, , 11:44 — REGNUM Конституционный суд Украины (КСУ) открыл конституционное производство по делу о нарушении карантинных ограничений президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 №231−3(І)/2020 открыто конституционное производство по этому делу», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что КСУ получил запрос от Верховного суда Украины с просьбой растолковать статью конституции о президентской неприкосновенности. Речь идёт о возможности привлечь Зеленского к административной ответственности за нарушение карантинных мер.

Напомним, в июне 2020 года президент Украины нарушил карантин, пообедав в одном из кафе города Хмельницкий, притом, что по закону кафе должно было быть закрыто. Рядом с Зеленским находились не менее пяти высших чиновников страны.

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