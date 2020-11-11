Москва, , 11:36 — REGNUM В Госдуме возмущены новой формулой расчета МРОТ и требуют отставки главы Минтруда Антона Котякова, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Антон Котяков Duma.gov.ru

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"Лукавый, циничный, наглый обман. Пришедший новый министр труда вместо Максима Топилина продолжает его курс. Оба должны быть с позором изгнаны из власти навсегда, только за один этот циничный обман граждан», — заявил депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») в связи с обсуждением в первом чтении законопроекта о новой формуле расчета прожиточного минимума и МРОТ.

Фракция намерена голосовать против инициативы правительства РФ, сообщил Нилов.

«Категорически против будем голосовать, потому что нет главного: попробуйте вы объяснить, попробуйте вы прожить на эти 12 тыс., 12,7 тыс., 13 тыс. рублей! Они придумывают разные формулы, разные схемы. Говорят: у нас денег, грубо говоря, столько есть в бюджете на вас, трудящихся, вот поэтому и будет такой закон, будет такая формула. Как двоечники, троечники, зная ответ, посмотрев в конце задачника, решали задачку, подгоняя под заданный кем-то, каким-то Минфином — не знаю, так решают проблемы», — возмущен парламентарий.

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.

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