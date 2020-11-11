Дамаск, , 11:36 — REGNUM Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад выступил с обращением к участникам Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии, открывшейся в Дамаске. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В своем выступлении Башар Асад выразил благодарность России за помощь как в разрешении ситуации с возвращением беженцев на Родину, так и в проведении международной конференции, организация которой, по словам Асада, столкнулась с противодействием со стороны некоторых стран Запада. Президент САР также выразил признательность всем странам, которые приняли у себя сирийских беженцев и заявил, что правительство САР приложит все усилия, чтобы все сирийцы могли вернуться домой как только они того пожелают.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дамаске начала работу конференция по вопросам возвращения беженцев, в которой примут участие представители 18 стран. Проведение конференции поддержал президент России Владимир Путин.

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