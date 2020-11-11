Киев, , 11:35 — REGNUM Народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура обратился в комитет Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с просьбой представить депутатам парламента новый план Украины по Донбассу.

Об этом он сообщил 11 ноября через социальные сети и в эфире украинских телеканалов.

«Обратился в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с просьбой пригласить первого президента Украины Леонида Кравчука на следующее заседание комитета для презентации «Плана совместных шагов», а также для выработки общей позиции делегатов в контактной группе и нашего комитета в части мирного урегулирования ситуации на Донбассе», — сообщил Качура.

Когда может пройти такая презентация, в настоящий момент неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что новый «план совместных шагов» по урегулированию ситуации в Донбассе был представлен 5 ноября. В документе предусмотрено полное завершение боевых действий и демилитаризация Донбасса до конца 2020-го и проведение там местных выборов под патронатом Украины до 31 марта 2021 г.

По итогам заседания 10 ноября в Киеве сообщили, что участники политической подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе «взяли за основу» этот документ, однако позже эта информация была опровергнута.