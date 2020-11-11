Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Президентские выборы в США прошли без значительных нарушений, которые могли бы повлиять на их исход. Это подтвердили высокопоставленные сотрудники избиркомов во всех штатах, сообщает газета New York Times.

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В избиркомах, отмечает издание, не подтвердили слова действующего президента Дональда Трампа о якобы подтасованных итогах голосования. Чиновники назвали прошедшие 3 ноября выбора очень успешными, хотя они проходили в условиях пандемии коронавируса и рекордной явки избирателей.

Опрошенные журналистами сотрудники избиркомов допустили, что могли быть незначительные нарушения. По мере выявления их старались скорее устранить.

Как сообщало ИА REGNUM, победителем президентской гонки объявил себя демократ Джозеф Байден. Однако официально итоги выборов в США пока не подведены.

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