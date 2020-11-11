Москва, , 11:31 — REGNUM Свои поздравления разведчику Джорджу Блейку с его 98-летием направил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-бюро СВР.

«От руководства Службы внешней разведки и от меня лично примите теплые и искренние поздравления с днем рождения», — приводит слова поздравления главы СВР РФ разведчику ТАСС.

Также Нарышкин высказал Блейку пожелания здоровья на долгие годы, мира, счастья и благополучия.

Отметим, Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме и служил в британской разведке MI6. Затем по собственным убеждениям перешел на сторону разведки СССР и свыше 20 лет был двойным агентом, передавая советскому руководству секретные данные, позволившие разоблачить британских агентов. Позднее Блейк был приговорен в Британии к 42 годам заключения, однако смог сбежать в Россию.