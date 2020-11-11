Тбилиси, , 11:28 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» может избежать ответственности за «кражу» голосов во время голосования на парламентских выборах, если согласится мирно передать власть в стране оппозиции. Такое заявление 10 ноября сделал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Мтавари архи».

Бывший грузинский лидер заявил, что правящая партия якобы «украла» от 15 до 20% голосов. Если действующая власть это признает и объявит «реальный процент», то можно будет произвести мирную передачу власти.

«Если произойдет мирная передача, то конечно могут быть определенные поблажки и вопрос об ответственности подниматься не будет», — сказал Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Оппозиционные партии не признали итоги голосования и начали проводить массовые акции протеста.

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