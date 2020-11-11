Дамаск, , 11:22 — REGNUM В Дамаске открылась Международная конференция по возвращению беженцев на территорию Сирии, организованная при активном участии Российской федерации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Конференция пройдет 11 и 12 ноября, она посвящена освещению ситуации в Сирийской Арабской Республике, имеющихся проблемах и предпринимаемых руководством САР мерах по восстановлению мирной жизни в стране и возвращению беженцев. В пленарных заседаниях и круглых столах конференции примут участие представители 18 государств.

Ранее сообщалось, что проведение конференции по возвращению беженцев поддержал президент России Владимир Путин видео-встерчи с президентом Сирии Башаром Асадом 9 ноября.