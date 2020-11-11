Москва, , 11:05 — REGNUM В Госдуме видят перспективы применения формулировки алтайских чиновников про «не успел сформироваться иммунитет».

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Как сообщало ИА REGNUM, тесты на COVID-19 у трех алтайских медиков, которые одни из первых получили вакцину, показали положительный результат.

«Алтайские чиновники от медицины нашли универсальную формулировку, которую с радостью подхватят чиновники федеральные, если вдруг «не успел сформироваться иммунитет» начнет приобретать масштабы, выходящие за региональные рамки», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Причиной заражения коронавирусом трех алтайских медиков, которые до этого получили вакцину «Спутник V», могло стать то, что их иммунитет не успел сформироваться к моменту встречи с возбудителем COVID-19, рассказали в краевом управлении печати и массовых коммуникаций, пишет ТАСС.