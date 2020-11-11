Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Отсутствие фальсификаций или каких-либо сбоев, которые могли бы повлиять на исход президентской гонки, подчеркнули ответственные за выборы чиновники в десятках штатах, сообщает 10 ноября издание The New York Times.

Издание, занимающее продемократические позиции, отмечает, что на протяжении последних нескольких дней действующий президент США Дональд Трамп и ряд членов его администрации, конгрессменов-республиканцев и в целом людей, придерживающихся правых взглядов, «выступили с соответствующими действительности заявлениями» о том, что у Трампа была украдена победа. Тем не менее, продолжает New York Times, высшие должностные лица, отвечающие за проведение выборов в американских штатах, заявили о том, что голосование оказалось «замечательным успехом, несмотря на рекордную явку и сложности, связанные с опасной пандемией».

«У людей есть огромные способности придумывать вещи про выборы, которые не соответствуют действительности», — подчеркнул Франк ЛаРоуз, республиканец, который работает госсекретарем Огайо. — Безудержно распространяются теории заговора, слухи и все такое. Почему-то выборы порождают такую мифологию».

Подобного же мнения придерживаются и другие официальные лица, как члены Демократической партии, так и республиканцы. Так, Стив Саймон, демократ, являющийся госсекретарем Миннесоты, обратил внимание на то, что он не знает «ни одного случая, когда кто-то утверждал бы, что голос учитывается, когда он не должен учитываться, или не учитывается, когда он должен». По его словам, «никакого мошенничества не было».

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