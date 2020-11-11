Киев, , 11:04 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл виртуальную встречу с датским коллегой Йеппе Кофодом. Об этом сообщила 10 ноября пресс-служба МИД Украины.

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Кулеба поблагодарил Данию за передачу Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для помощи пациентам c тяжёлой формой COVID-19.

«Украина благодарна за этот знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине зафиксировали 10 611 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. От последствий заражения скончался 191 человек.

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