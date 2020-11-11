Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Победителем на прошедших 3 ноября в США выборах президента страны большинство избирателей считает кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого агентством Reuters и исследовательской компании Ipsos.

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Так, такого мнение придерживаются почти 80% граждан страны. Победу действующему президенту США Дональду Трампу отдали всего 3% опрошенных. При этом 13% респондентов указали на то, что окончательные итоги голосования ещё не определены. 5% участников опроса с ответом затруднились.

При этом победу Байдена предрекли почти все сторонники Демократической партии, а также около 60% республиканцев.

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Опрос также показал, что 72% считают, что проигравший выборы должен признать своё поражение, а 60% уверены, что когда в январе 20 231 года срок полномочий Трампа закончится, в стране произойдёт мирная передача власти.

Добавим, что в исследовании, которое проводилось с 7 по 10 ноября, приняли участие 1363 респондента.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента ССША состоялись 3 ноября. Подсчёт голосов не завершён до сих пор. Несмотря на это кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ. При этом действующий глава Белого дома Дональд Трамп напомнил, что выборы ещё далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

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