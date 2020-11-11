Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Пресс-служба Смольного 11 ноября подтвердила увольнение вице-губернатора Максима Шаскольского, который в Смольном отвечал за вопросы энергетики и тарифного регулирования.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Шаскольский уволен с 10 ноября. При этом причина отставки заместителя губернатора не называется.

Ранее СМИ сообщили, что Шаскольский может быть назначен главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) вместо ее нынешнего многолетнего руководителя, также петербуржца Игоря Артемьева.

Обязанности по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования с 11 ноября временно возложены на вице-губернатора Максима Соколова, курирующего в Смольном транспортную и инфраструктурную политику.

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