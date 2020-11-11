Вашингтон, , 10:38 — REGNUM С призывом к сенаторам от Республиканской партии США дальше весть борьбу за победу однопартийцев на прошедших 3 ноября в стране выборах обратился американский вице-президент Майк Пенс. Он заявил об этом 10 ноября по итогам состоявшегося у него во вторник «закрытого ланча» с сенаторами-республиканцами, сообщает газета The Hill.

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«Сегодня состоялась прекрасная встреча с сенаторами! Сказал им: «Мы продолжим борьбу до тех пор, пока не будет подсчитан каждый избирательный бюллетень за президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении Пенса на его странице в соцсети Twitter, которое он написал по окончании данного ланча.

Кроме того Пенс указал, что будет продолжена борьба и за обеспечение большинства сенаторов-республиканцев в Сенате США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагаемый победитель президентских выборов в США Джозеф Байден сформировал группы экспертов для оценки деятельности федеральных ведомств.