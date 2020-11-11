Ярославль, , 10:29 — REGNUM Депутат Наталия Бобрякова на очередном заседании муниципалитета Ярославля призвала коллег инициировать отставку мэра города Владимира Волкова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков Yarregion.ru

«На основании 68 статьи Устава города Ярославля депутаты муниципалитета наделены отдельным полномочием давать отставку мэру города Ярославля. В связи с последними конфликтными ситуациями, проблемными, скандальными с Добрынинским мостом, Тутаевским шоссе, со всеми важными объектами, которые вовремя не сданы, я предлагаю данный вопрос тоже включить в повестку дня», — сказала депутат от КПРФ Наталия Бобрякова.

Однако председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов («Единая Россия») от казался включить вопрос в повестку дня.

«На мой взгляд здесь должно быть собрано количество подписей, после этого только вопрос может быть включен в повестку дня. С голоса данный вопрос не выносится, здесь надо отрабатывать по процедуре», — заявил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Стоит отметить, что право отправлять мэра в отставку у депутатов, действительно, есть. Однако в Уставе Ярославля этот вопрос прописан весьма противоречиво. В частности, муниципалитет утверждает отставку, если мэр сам написал заявление о сложении полномочий или же полномочия прекращаются в соответствии с федеральными законами.

Есть отдельная статья, посвященная отзыву мэра. Но отзывать его, согласно уставу, могут не депутаты муниципалитета (которые избирают градоначальника), а жители города. За отзыв должно проголосовать не менее половины жителей. Чтобы провести такое голосование, нужны подтвержденные судом конкретные противоправные решения или действия (бездействие) мэра или же установленный факт нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения.

Так или иначе, сам вопрос об отставке мэра Ярославля впервые прозвучал на заседании представительного органа, и это является тревожным сигналом для Владимира Волкова. Со времен Евгения Урлашова в Ярославле депутаты не пытались отправить главу города в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: К разрушению путепровода в Ярославле могли привести ошибки армирования

Читайте развитие сюжета: Коммунисты объяснили желание отправить в отставку мэра Ярославля