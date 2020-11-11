Ярославль, 11 ноября 2020, 10:29 — REGNUM Депутат Наталия Бобрякова на очередном заседании муниципалитета Ярославля призвала коллег инициировать отставку мэра города Владимира Волкова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Однако председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов («Единая Россия») от казался включить вопрос в повестку дня.
Стоит отметить, что право отправлять мэра в отставку у депутатов, действительно, есть. Однако в Уставе Ярославля этот вопрос прописан весьма противоречиво. В частности, муниципалитет утверждает отставку, если мэр сам написал заявление о сложении полномочий или же полномочия прекращаются в соответствии с федеральными законами.
Есть отдельная статья, посвященная отзыву мэра. Но отзывать его, согласно уставу, могут не депутаты муниципалитета (которые избирают градоначальника), а жители города. За отзыв должно проголосовать не менее половины жителей. Чтобы провести такое голосование, нужны подтвержденные судом конкретные противоправные решения или действия (бездействие) мэра или же установленный факт нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения.
Так или иначе, сам вопрос об отставке мэра Ярославля впервые прозвучал на заседании представительного органа, и это является тревожным сигналом для Владимира Волкова. Со времен Евгения Урлашова в Ярославле депутаты не пытались отправить главу города в отставку.
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