Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Демократическая партия США по итогам выборов обеспечила себе большинство в Палате представителей Конгресса, сообщает 11 ноября Associated Press.

Отмечается, что демократы получили в нижней палате Конгресса как минимум 218 мест, что гарантирует им большинство.

Вместе с тем, пишет AP, преимущество демократов может сократиться по сравнению с прошлыми выборами 2016 года. На сегодняшний день они имеют 232 места, республиканцы могут отбить у них приблизительно 15 из них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября американские СМИ в большинстве своем объявили, что кандидат в президенты Джозеф Байден смог набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков. При этом действующий президент США Дональд Трамп оспаривает победу Байдена и требует пересчета в ряде штатов.

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