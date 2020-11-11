Ереван, , 10:12 — REGNUM Власти Армении вынуждены были подписать соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, так как иначе мог бы возникнуть коллапс. Об этом 10 ноября сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook.

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По словам Пашиняна, в случае продолжения военных действий, была большая вероятность того, что могли пасть города Степанакерт, Мартуни и Аскеран, из-за чего, как утверждает армянский премьер-министр, «тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс».

«Мы были вынуждены подписать данное соглашение», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-посол США в Грузии Ян Келли упрекнул президента Грузии Саломе Зурабишвили за то, что она поздравила Баку и Ереван с подписанием мирного соглашения по Нагорному Карабаху при посредничестве Москвы.