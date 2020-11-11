Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Предполагаемый победитель президентских выборов в США Джозеф Байден сформировал группы экспертов для оценки деятельности федеральных ведомств. Сообщение об этом опубликовано на сайте переходной команды демократа.

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В группы, говорится в сообщении, вошли «хорошо подготовленные и талантливые люди», которые знакомы с ключевыми аспектами деятельности правительства Соединённых Штатов.

Так, группу в министерстве обороны возглавит эксперт по вопросам борьбы с терроризмом и внутренней безопасности Кэтлин Хикс, группу в Госдепартаменте — бывший помощник госсекретаря по делам Африки Линда Томас-Гринфилд, группу в министерстве внутренней безопасности — бывший генеральный советник в Службе иммиграции и натурализации Ур Джадду.

Кроме того, профессор права Университета Дьюка Кристофер Шредер будет руководить экспертной группой в минюсте, а бывший первый заместитель директора национальной разведки Стефани О'Салливэн — группой по вопросам деятельности разведсообщества.

В переходной команде Байдена заявили, что США сейчас необходимо бороться с пандемией коронавируса, экономическим кризисом, проблемами климата и вызовами, связанными с расовой справедливостью.