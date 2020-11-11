Варшава, , 09:52 — REGNUM Глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский в интервью для Polsat News сообщил, что поздравительная телеграмма президента республики Анджея Дуды для прогнозируемого победителя на выборах в США Джо Байдена уже подготовлена, но Варшава пока не собирается её отправлять.

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«Пока никто не знает, сколько голосов получил Джо Байден, даже с учетом уже имеющихся голосов выборщиков. Мы предлагаем дождаться более точных, официальных результатов выборов», — отметил глава президентской администрации.

Щерский также напоминает, что «на сегодняшний день голоса еще не подсчитаны, поэтому в Варшаве не знают, с каким количеством набранных баллов можно поздравлять Байдена». В связи с этим, подготовленная поздравительная телеграмма будет отправлена позже.

Ранее на официальных источниках президента Польши появилось послание кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену, в котором Дуда поздравил его с «успешной избирательной кампанией». Однако в Польше данное обращение вызвало шквал критики со стороны либеральной общественности. В частности, Дуде указали на то, что поздравить Байдена стоило именно с победой на выборах, а не с успешной избирательной кампанией. Тогда пресс-секретарь президента Польши Анджей Дера заявил, что «на данном этапе сложно говорить о победе».