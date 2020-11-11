Иркутск, , 09:51 — REGNUM Губернатор Приангарья Игорь Кобзев определился с кандидатурой своего первого заместителя. Как сообщает пресс-служба областного правительства, это — Андрей Козлов. На него возложены вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями на территории области.

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Сегодня, 11 ноября, данное назначение получило одобрение у депутатов местного парламента.

«В это сложное время борьбы с коронавирусной инфекцией на Андрея Владимировича также возложена ответственная задача по обеспечению медучреждений и аптечных сетей области жизненно важными лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, он работает в группе по контролю за ценами на лекарства», — пояснил глава Приангарья.

В ближайшее время Андрей Козлов пообещал совместно с депутатским корпусом начать работу по разработке программы по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций.

«Доверие вам, выразившееся в сегодняшнем голосовании депутатов, — это аванс. Мы надеемся на плодотворную, и, главное, эффективную, совместную работу», — подчеркнул спикер Александр Ведерников.

В ходе обсуждения, депутаты попросили в дальнейшей работе обратить более пристальное внимание на ситуацию в муниципальных образованиях, в особенности в небольших населенных пунктах и отдаленных территориях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам решающего дня голосования13 сентября 2020 г., бывший заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев победил с убедительным результатом, за него проголосовали 369 759 избирателей (60,79%). Логичным продолжением стало формирование нового состава правительства.

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