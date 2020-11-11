Токио, , 09:53 — REGNUM 10 ноября глава Национального агентства разведки Южной Кореи Пак Чи Вон встретился с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Известно, что это первая встреча представителя южнокорейской стороны с главой правительства Японии с момента инаугурации Суга на пост премьер-министра.

В рамках 30-минутной встречи стороны обсудили наиболее актуальный вопрос двусторонних отношений, касающийся принудительного труда в годы Второй мировой войны, а также проведения в текущем году трехстороннего саммита между Южной Кореей, Китая и Японии.

Отмечается, что Ёсихидэ Суга повторил позицию о том, что решение Верховного суда Южной Кореи о возможном аресте активов японских компаний не должно нанести ущерб японскому бизнесу.

Между тем, с 12 по 14 ноября Японию также посетят представители Корейско-японского союза парламентариев.

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