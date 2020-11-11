Пекин, 11 ноября 2020, 09:48 — REGNUM Смена власти в Соединённых Штатах никак не повлияет на стратегическое партнёрство Китая и России, которое не только не ослабло, но становится всё более зрелым. Такое мнение высказали китайские аналитики, на которых 11 ноября ссылается китайская газета Global Times.
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Отмечается, что Китай и Россия имеют «очень чёткое, спокойное и осторожное понимание «нового мира», который западные страны ожидают под руководством нового правительства США во главе с демократами».
Аналитики также отмечают, что две крупные державы — Китая и Россия —разделяют молчаливое понимание по поводу президентских выборов в США, поскольку они ждут, когда Вашингтон решит все потенциальные юридические споры и придёт к окончательному бесспорному результату. Эксперты также полагают, что «разделённое общество и внутренняя борьба» в США неизбежно приведут к падению гегемонии Соединённых Штатов, поэтому Китай и Россия должны планировать предстоящие изменения, которые США принесут в международные отношения.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкинзаявил, что Соединённые Штаты пытаются внести раскол в сотрудничество России и Китая, устраивая политические провокации, которые создают «представители американской власти, государственного департамента» во время бесед со своими партнёрами.