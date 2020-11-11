Пекин, , 09:48 — REGNUM Смена власти в Соединённых Штатах никак не повлияет на стратегическое партнёрство Китая и России, которое не только не ослабло, но становится всё более зрелым. Такое мнение высказали китайские аналитики, на которых 11 ноября ссылается китайская газета Global Times.

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«Китайско-российское стратегическое партнерство становится всё более зрелым, и это прочное партнерство нисколько не ослабло из-за смены власти в США», — подчеркивают эксперты.

Отмечается, что Китай и Россия имеют «очень чёткое, спокойное и осторожное понимание «нового мира», который западные страны ожидают под руководством нового правительства США во главе с демократами».

Аналитики также отмечают, что две крупные державы — Китая и Россия —разделяют молчаливое понимание по поводу президентских выборов в США, поскольку они ждут, когда Вашингтон решит все потенциальные юридические споры и придёт к окончательному бесспорному результату. Эксперты также полагают, что «разделённое общество и внутренняя борьба» в США неизбежно приведут к падению гегемонии Соединённых Штатов, поэтому Китай и Россия должны планировать предстоящие изменения, которые США принесут в международные отношения.

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«Китай и Россия всегда безосновательно обвинялись некоторыми силами внутри США во «вмешательстве в американские выборы», и обе страны разделяют общую позицию невмешательства во внутренние дела США. Так что теперь они очень осторожны, а не приветствуют победу Байдена (кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена. — Прим. ИА REGNUM) слишком поспешно вместе с западным либеральным миром», — подчеркнул ведущий научный сотрудник отдела экономических исследований России Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Цзян Цзин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкинзаявил, что Соединённые Штаты пытаются внести раскол в сотрудничество России и Китая, устраивая политические провокации, которые создают «представители американской власти, государственного департамента» во время бесед со своими партнёрами.