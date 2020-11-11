Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Передача полномочий новой администрации США должна быть плавной, Госдепартамент намерен этому способствовать. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе брифинга.

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Госсекретаря спросили, будет ли он помогать переходной команде демократа Джозефа Байдена, который уже объявил себя президентом. Помпео ответил, что власть останется у действующего президента Дональда Трампа.

«Будет плавная передача власти второй администрации Трампа», — приводит слова Помпео The Sun.

Вместе с тем он подчеркнул, что Госдеп поможет плавной передачи власти вне зависимости от того, кто избран президентом. «Мы посчитаем все голоса», — заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео напомнил руководителям других государств, что поздравлять Байдена с избранием президентом преждевременно. Подсчёт голосов в США ещё не завершён.

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