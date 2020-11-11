Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Экс-посол США в Грузии Ян Келли упрекнул президента Грузии Саломе Зурабишвили за то, что она поздравила Баку и Ереван с подписанием мирного соглашения по Нагорному Карабаху при посредничестве Москвы. Недовольство посол высказал на своей странице в соцсети Twitter.

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"Как может президент Грузии поздравлять с соглашением, которое предусматривает еще одну российскую оккупацию на Кавказе и блокирует Запад?» — написал бывший посол, комментируя высказывание Зурабишвили.

10 ноября президент Грузии выразила слова поддержи по случаю соглашения, по которому Армения и Азербайджан договорись об условиях прекращения войны и о введении в Нагорный Карабах российских миротворцев.

«Поздравляю наших друзей Армению и Азербайджан с окончанием трагической войны и благодарю всех посредников», — написала тогда президент Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 ноября главы России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали мирное соглашение. По его условиям, часть территорий переходит Баку, а Москва вводит своих миротворцев в Нагорный Карабах.

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