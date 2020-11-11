Сеул, , 09:30 — REGNUM 10 ноября глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

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В ходе переговоров британский политик пригласил южнокорейского президента принять участие в саммите Большой семерки (G7), который состоится в следующем году в Великобритании.

В свою очередь Мун Чжэ Ин выразил признательность за приглашение, а также пригласил премьер-министра Великобритании на предстоящий саммит партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), который пройдёт в Сеуле в 2021 году.

Известно, что представители двух стран также обсудили сотрудничество в борьбе с изменением климата и пандемией коронавируса.

Президент Южной Кореи отметил, что в 2021 году в Лондоне состоится Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) и Британия играет важную роль в борьбе мирового сообщества с изменением климата. Он также упомянул о плане по переходу к углеродной нейтральности к 2050 году и выразил надежду на сотрудничество в данном вопросе.

Затрагивая вопросы пандемии премьер-министр Британии отметил эффективность мер южнокорейского правительства в борьбе с инфекцией, акцентировав внимание на том, что Южная Корея стала примером борьбы с коронавирусом для всего мира.

Кроме того, в рамках диалога Мун Чжэ Ин призвал Лондон продолжать поддерживать усилия Сеула по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове. В свою очередь Борис Джонсон пообещал полную поддержку политики южнокорейского правительства.