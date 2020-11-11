Барнаул, , 09:24 — REGNUM В алтайском отделении партии ЛДПР назревает скандал. Как сообщает «ПолитЦентр», экс-руководитель Алтайского регионального отделения ЛДПР, депутат фракции ЛДПР в Алтайском краевом законодательном собрании Евгения Боровикова написала заявление о выходе из партии.

В нём она отметила, что действия регионального руководства партии напоминают ей «крысиную возню под одеялом». Из интервью следует, что проблемы в региональном отделении начались после назначения новым региональным координатором Алтайского отделения ЛДПР Максима Крайна.

«Сейчас же в партии есть только два мнения: Максима Крайна и неправильное», — поясняет Боровикова, говорит, что её жизненные принципы не позволяют «копаться в помойке и уж тем более — в чужом грязном белье».

«Я не хочу идти дальше с этими людьми. Я люблю ЛДПР, уважаю Владимира Жириновского. Эти 14 лет были хорошими, потому что был Владимир Семенов (экс-координатор алтайского отделения ЛДПР. — Прим. ИА REGNUM) Да, не всё всегда шло гладко, но был живой диалог, была команда. До выборов осталось меньше года, работы никакой не ведется, а они уже «портфели» между собой делят, которых еще, по сути, нет. Вместо того чтобы работать, они вечно ищут каких-то предателей. В Алтайском крае развалили партийную ячейку основательно», — пояснила Боровикова. Она сожалеет, что Владимир Жириновский не знает о происходящем в Алтайском крае.

Исключение из партии Боровиковой состоится на ближайшем Координационном совете ЛДПР.