Киев, 11 ноября 2020, 09:24 — REGNUM Дефицит бюджета Украины является одним из самых низких в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 10 ноября в эфире телеканала «Украина 24».
Шмыгаль также опроверг слухи о том, что на Украине проводят эмиссию денег, чем значительно увеличивают уровень инфляции.
Он также отметил, что осенью 2020 года инфляция была меньше 2%, а в летние месяцы наблюдалась дефляция.
Отметим, что, по мнению ряда украинских экспертов, в стране проводится скрытая эмиссия, просто необеспеченная денежная масса перетекает в облигации внешнего госзайма (ОВГЗ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет Европейского парламента по иностранным делам оценил успехи Украины в выполнении соглашения о «евроассоциации», отметив, что в стране отсутствует прогресс в деле демонтажа олигархии.
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