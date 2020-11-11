Киев, , 09:24 — REGNUM Дефицит бюджета Украины является одним из самых низких в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 10 ноября в эфире телеканала «Украина 24».

«Если сегодня взять европейские страны и посмотреть, какие дефициты в развитых экономиках, в странах-соседях, то Украина имеет один из самых низких дефицитов бюджета. 7,5% в этом году — один из самых низких в Европе показателей», — рассказал он.

Шмыгаль также опроверг слухи о том, что на Украине проводят эмиссию денег, чем значительно увеличивают уровень инфляции.

«По году мы ожидаем около 4,5%. Это один из самых низких показателей инфляции за время независимости, он примерно равен показателю прошлого года», — добавил премьер-министр.

Он также отметил, что осенью 2020 года инфляция была меньше 2%, а в летние месяцы наблюдалась дефляция.

«Косвенно показателя того, что деньги печатаются, мы не видим», — подчеркнул Шмыгаль.

Отметим, что, по мнению ряда украинских экспертов, в стране проводится скрытая эмиссия, просто необеспеченная денежная масса перетекает в облигации внешнего госзайма (ОВГЗ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет Европейского парламента по иностранным делам оценил успехи Украины в выполнении соглашения о «евроассоциации», отметив, что в стране отсутствует прогресс в деле демонтажа олигархии.

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