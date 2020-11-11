Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Новый иск в суд штата Мичиган подадут соратники действующего президента США Дональда Трампа. Они потребуют доказательств того, что все обработанные в штате избирательные бюллетени были поданы на законных основаниях, сообщил юрисконсульт штаба Трампа Мэтт Морган 10 ноября на видеоконференции с прессой.

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В штабе, пояснил он, хотят удостовериться, что итоги голосования в Мичигане не учитывают бюллетени, которые были поданы мошенническим или незаконным путём.

Авторы иска утверждают, что многих наблюдателей от Республиканской партии исключили из процесса подсчета бюллетеней, которые пришли по почте в округе Уэйн. В округ входит крупнейший город штата Детройт.

Наблюдателей-республиканцев преследовали и запугивали. Морган рассказал о показаниях наблюдателей по нарушениям, которые они дали под присягой, отмечает газета Washington Examiner.

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В Мичигане, по данным телеканала Fox News, лидирует кандидат в президенты от Демократической партии США Джозеф Байден, за которого проголосовали 16 выборщиков. На счету Байдена после обработки 99% бюллетеней — 50,6% голосов, а на счету Трампа — 47,9%. В округе Уэйн Байден и Трамп получили 68,1% и 30,7% соответственно.

Ранее в Мичигане отклонили иск штаба Трампа с требованием остановить обработку бюллетеней из-за нарушений, связанных с допуском наблюдателей.

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