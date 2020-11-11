Оттава, , 09:22 — REGNUM Канада озабочена высылкой из Белоруссии двух британских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

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«Канада поддерживает Соединённое Королевство и глубоко обеспокоена необоснованной высылкой дипломатов из Белоруссии», — написал глава канадского МИД в своём Twitter.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Канада поддерживает народ Белоруссии и стремится к тому, чтобы обеспечить «соблюдение и уважение прав человека».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября министерство иностранных дел Белоруссии объявило персонами нон грата заместителя посла Великобритании в Минске Лизу Тамвуд и атташе по вопросам обороны Тимоти Уайта-Бойкотта. В ведомстве считают, что они их деятельность в Белоруссии не соответствовала статусу дипломатического агента. На следующий день Соединённое Королевство дало зеркальный ответ на эти действия Минска, выслав двух белорусских дипломатов.

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Глава МИД Великобритании назвал высылка двух британских дипломатов из Белоруссии не обоснованной, обвинив президента республики Александра Лукашенко в попытке скрыть от мировой общественности факты притеснения сограждан.