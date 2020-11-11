Оттава, 11 ноября 2020, 09:22 — REGNUM Канада озабочена высылкой из Белоруссии двух британских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Читайте также: Лондон осудил высылку своих дипломатов из Минска
Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Канада поддерживает народ Белоруссии и стремится к тому, чтобы обеспечить «соблюдение и уважение прав человека».
Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября министерство иностранных дел Белоруссии объявило персонами нон грата заместителя посла Великобритании в Минске Лизу Тамвуд и атташе по вопросам обороны Тимоти Уайта-Бойкотта. В ведомстве считают, что они их деятельность в Белоруссии не соответствовала статусу дипломатического агента. На следующий день Соединённое Королевство дало зеркальный ответ на эти действия Минска, выслав двух белорусских дипломатов.
Ранее по теме: В сети обсудили высылку белорусских дипломатов из Великобритании
Глава МИД Великобритании назвал высылка двух британских дипломатов из Белоруссии не обоснованной, обвинив президента республики Александра Лукашенко в попытке скрыть от мировой общественности факты притеснения сограждан.