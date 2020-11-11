Барнаул, , 09:05 — REGNUM Место главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, ставшего скандально известным после того, как всевозможными способами пытался избежать судебного наказания за пьяную езду на автомобиле, с сегодняшнего дня, 11 ноября, занял Андрей Овсянников. Этот чиновник, три года проработавший главой Троицкого района, «прославился» тем, что использовал служебный автомобиль для личных поездок из райцентра в Барнаул. Факт необоснованного расходования бюджетных средств на поездки на служебном автомобиле установила районная прокуратура.

Данное назначение примечательно ещё и тем, что проходило оно кулуарно. По словам руководителя фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксаны Молодых, по факту Андрей Овсянников уже с 19 октября работает в качестве главы без согласования БГД.

«Согласно положению, глава администрации Октябрьского района города Барнаула назначается на должность с согласия Барнаульской городской думы. Как Андрей Владимирович трудился, обойдя это согласие, — это первый вопрос фракции», — отмечает Молодых. Из её слов, опубликованных на официальном сайте партии «Справедливая Россия», следует, что в дальнейшем согласование нового главы района Барнаула проходило формально: 9 ноября депутатам дали проект решения, и уже в течение 10 ноября прошло опросное голосование.

«Как депутаты должны принимать это важное решение? По наитию? Мы понимаем сложность эпидситуации, но оцениваем предлагаемую скорость процедур как избыточную и лишающую возможности принятия взвешенных и консолидированных решений», — отметила Оксана Молодых.

Иронию в сложившейся ситуации позволил себе и руководитель эсэров в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В своем телеграм-канале он, в частности, написал:

«Итак, несмотря на претензии прокуратуры по прежнему месту работы, Андрей Овсянников с непонятной спешкой и нарушением демократических процедур согласования все-таки назначается главой Октябрьского района Барнаула. Зато теперь понятно, что нужно делать, чтобы к 37 годам добиться такого взлёта по карьерной лестнице. Используй служебный автомобиль для личных поездок из Троицкого в Барнаул, ругайся с районными депутатами, отрицая очевидное, завали экономику района — и будет тебе счастье».

Тем временем ИА «Банкфакс» приводит данные о том, что Овсянников уже давно живет в Барнауле вместе с семьей. Будучи главой Троицкого района, он пояснял, что не переезжает в райцентр из-за «нелепых слухов», а машину якобы использовал только для служебных поездок в интересах муниципалитета. Но прокуратура тем не менее внесла чиновнику представление за списание бензина на 72 тысячи рублей.

Напомним, много претензий было и к самому мэру Барнаула Вячеславу Франку. Одно время его деятельность связывали с незаконным похоронным бизнесом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на судебное решение о лишении водительских прав, теперь уже бывший глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков вновь сел за руль. После этого был приговорён к 10 суткам ареста. Но наказание до сих пор не отбыто — чиновник ссылается на докторов и их противопоказания. О своей добровольной отставке чиновник известил накануне, 10 ноября 2020 г.

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