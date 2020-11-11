Прага, , 09:04 — REGNUM Военная разведка Чехии допустила вероятность начала Третьей мировой войны. Об этом говорится в отчёте разведки за 2019 год, опубликованном 10 ноября.

Отмечается, что среди причин возможного начала мировой войны — активное развитие и использование технологий и рост напряженности между США, Россией и Китаем.

«Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в конфликте, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», — считают авторы доклада.

В отчёте говорится, что в настоящее время глобальный конфликт «находится на первой стадии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что наличие множества региональных конфликтов делает реальной угрозу новой мировой войны.

«Мы живем в то время, когда в мире царят тревога и неопределенность. Я полагаю, что риск заключается в том, что сейчас разворачиваются сразу несколько региональных конфликтов», — сказал он.

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