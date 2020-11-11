Тбилиси, , 08:52 — REGNUM Тбилисский городской суд 10 ноября вынес обвинительные приговоры шестерым задержанным во время акции протеста возле окружной избирательной комиссии ЦИК Грузии в районе Тбилиси Исани. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, суд рассматривал дела семерых задержанных, но вина одного из них не была доказана. Пятерых человек приговорили к трем суткам административного ареста, а одного — к пяти. Адвокат одного из осужденных Георгий Цобехия заявил, что не согласен с решением суда.

«Не было ни одного доказательства, подтверждающего факт совершения правонарушения. Сегодня суд вынесенным приговором объявил, что протест в Грузии наказуем», — сказал юрист.

Напомним, в ночь с 5 на 6 ноября в ряде окружных комиссий пересчитывали голоса по избирательным участкам, где поступило много жалоб. Пересчет проходил на фоне акций протеста, активисты пытались прорваться в здания, где проходили заседания комиссий. В Исани произошла стычка протестующих и правоохранителей.

Ранее в Тбилисском городском суде вынесли обвинительный приговор другим пятерым участникам акции протеста. Их задержали во время попытки захвата здания ЦИК Грузии в ночь с 8 на 9 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Грузинской мечте» назвали условие для переговоров с оппозицией

Читайте развитие сюжета: Саакашвили пообещал «поблажки» «Грузинской мечте» за передачу власти