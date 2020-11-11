Абакан, 11 ноября 2020, 08:45 — REGNUM В Хакасии сегодня, 11 ноября, ожидают приезда полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло.
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»Визит Сергея Меняйло в Хакасию ожидается в связи со сложившейся в регионе критической ситуацией с коронавирусом. Также в республике есть проблемы с отопительным сезоном. Например, это нехватка угля в Сорске», — сообщил источник ИА REGNUM.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 10 ноября было выявлено 8533 носителя коронавируса. По последним данным, скончались 84 пациента с COVID-19.
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Из-за ситуации с коронавирусом Минздрав РФ направил в Хакасию группу специалистов.
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