В рамках подготовки к участию в форуме «Сильные идеи для нового времени» десять идей от Ульяновской области вошли в топ-1000 проектов России, один проект попал в топ-100. Это проект ульяновского клуба гражданского образования «Онлайн-школа удаленных профессий «АРС».
Югра готова стать всероссийским центром развития креативных индустрий
Югра готова стать пилотным регионом по отработке проектов и развитию креативных индустрий в России. С таким предложением 11 ноября выступила губернатор ХМАО Наталья Комарова на сессии «Потенциал креативных индустрий для России будущего» форума «Сильные идеи для нового времени».
Наталья Комарова отметила, что предмет развития креативных индустрий в регионах лежит в плоскости вопроса «Вам помочь или не мешать?». Чтобы помочь, в Югре был создан и принят закон о креативных индустриях. Причём создавать данный документ приходилось с нуля, ибо в действующем федеральном законодательстве отсутствует даже само понятие «креативные индустрии».
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в рамках деловой программы поделится опытом региона о защите прав детей, расскажет об инвестиционной стратегии развития субъекта, которая в том числе позволяет привлекать новых инвесторов в условиях пандемии коронавируса, а также представит промежуточные итоги и планы по развитию ветроэнергетики.
С программой форума можно ознакомиться здесь.