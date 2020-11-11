В Москве 11 ноября начинается форум «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Форум продлится три дня — до 13 октября.

В рамках форума состоятся сессии по семи тематическим направлениям: «Современная экономика», «Новая технологическая стратегия», «Новые компетенции», «Новое городское развитие», «Новая социальная стратегия», «Новая молодежная повестка», «Новые идеи для бизнеса». К участию в форуме приглашены авторы наиболее перспективных идей, которые отбирались в рамках регионального этапа конкурса «Сильные идеи для нового времени».

Программа форума «Сильные идеи для нового времени» включает пленарное заседание, дискуссии по вышеуказанным направлениям, представление идей, прошедших отбор на крауд-платформе idea.asi.ru.

В работе форума будут участвовать члены правительства Российской Федерации, представители бизнеса, различных некоммерческих организаций.

На форуме будет сформирован итоговый список идей, которые, как предполагается, будут поддержаны на государственном уровне и тиражированы в регионах России.

Кроме того, в ходе работы форума будут обсуждаться вызовы, ставшие актуальными для России и мира в 2020 году, и возможные способы решения вызванных ими проблем.