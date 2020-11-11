Лондон, , 08:37 — REGNUM Договорённость о прекращении военных действий на территории Нагорного Карабаха приветствуется Великобританией. Об этом 11 ноября сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб на своей странице в соцсети Twitter

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"Соединённое Королевство приветствует достигнутую между Азербайджаном и Арменией договорённость положить конец конфликту в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении Рааба.

Также в нем уточняется, что сторонами конфликта, по мнению главы МИД Британии, было принято трудное решение для того, чтобы предотвратить дальнейшую гибель людей.

Кроме того, британский министр призвал все стороны продолжать совместную работу «по достижению прочного мирного урегулирования в интересах своих граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее слова благодарности в адрес России высказал министр обороны Армении Давид Тоноян в связи с принятым решением направить миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта.