Степанакерт, , 08:40 — REGNUM Переброшенные в Армению российские миротворцы выдвинулись в зону нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщает 11 ноября пресс-служба Минобороны России.

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В военном ведомстве уточнили, что колонны миротворцев проедут более 250 км до района выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет НКР и Армению, выставят наблюдательные посты.

Всего зону конфликта направят 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В основном это подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в зону конфликта в Карабахе прибыли 20 российских самолётов военно-транспортной авиации. Они доставили туда более 400 миротворцев.

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