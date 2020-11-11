Киев, , 08:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщила 10 ноября пресс-служба президента Украины.

Зеленский назвал «очень обнадёживающей» новость об успехах немецкой компании BioNTech и американской Pfizer в разработке вакцины от SARS-CoV-2.

«Просил бы вашего содействия в учёте интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса», — сказал президент Украины.

Стороны договорились о координации действий, направленных на борьбу с последствиями пандемии, обсудили ситуацию в Донбассе, включая украинский план совместных действий, а также будущую встречу советников лидеров «Нормандской четвёрки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский выразил мнение, что Украина, в конечном итоге, может получить российскую вакцину от коронавируса, но через посредников.

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