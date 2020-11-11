Санкт-Петербург, , 08:29 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский уходит из правительства Северной столицы, чтобы возглавить Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщают СМИ.

Максим Шаскольский Gov.spb.ru

Как утверждают источники издания «Фонтанка», во вторник, 10 ноября, чиновник отработал свой последний день в Смольном.

Кандидатуру Шаскольского, наряду с другими, ранее называли в числе возможных сменщиков нынешнего главы ФАС, также выходца из Петербурга Игоря Артемьева.

Максим Шаскольский работает в органах исполнительной власти с января 2019 года в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, курирует работу Комитета по тарифам и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном переходе главы УФАС по Петербургу Вадима Владимирова на работу в центральный аппарат ФАС России, но в петербургском управлении ведомства опровергли эти слухи.

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