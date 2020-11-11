Барнаул, , 07:58 — REGNUM Известие о том, что на Алтае заболели трое медиков, привитых от SARS-CoV-2, в своём телеграм-канале прокомментировал алтайский журналист и телеведущий программы «Вести-Алтай» Михаил Беднаржевский. Из его сообщения следует, что Алтайский край подпортил репутацию российской вакцины от коронавируса.

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"Главная новость суток — три алтайских медика, привитые вакциной «Спутник V», заразились коронавирусом. Об этом написали более семи десятков СМИ, включая крупные государственные РИА Новости, RT и ТАСС.

Новость во вторник (10 ноября 2020 г. — примечание ИА REGNUM) рассказала Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог Алтайского края. За сутки тема «взлетела» — утром в среду (11 ноября 2020 г. — примечание ИА REGNUM) сюжет занимал первое место в «Яндекс.Новостях», опережая сообщения о прибытии российских миротворцев в Армению. Начались перепечатки в иностранных медиа», — поделился наблюдением алтайский журналист.

По его словам, взрывной интерес понятен — сообщение о заражённых медиках пришло на фоне информационной войны, идущей на мировом рынке вакцин от COVID-19.

«Вакцина от ковида — это не только средство для спасения человечества, но и элемент геополитического влияния. Сейчас на мировой шахматной доске разыгрывается сложная партия, цена победы в которой крайне высока. На кону фактически престиж державы (простите за пафос). В такой ситуации любая ошибка стоит очень дорого.

Да, власти Алтайского края попытались исправить ситуацию и объяснили, что медики, вероятно, заразились между первой и второй инъекциями двухкомпонентной вакцины — то есть иммунитет просто не успел сформироваться. Только это ложечки, которые хоть и нашлись, но осадочек-то остался.

Залпы из информационных орудий часто меняют баланс сил в считаные дни. Так, похоже, произошло и в нашем случае. Как скажется новость о заражённых медиках на продажах «Спутник V» за рубеж? А на репутации российских учёных? Есть мнение, что не лучшим образом», — считает Михаил Беднаржевский.

По его словам, получается, что Алтайский край, пусть и невольно, но сыграл в этой партии на стороне противника.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что как минимум троим алтайским медицинским работникам не помогла прививка от коронавируса, сообщил сайт amic.ru со ссылкой на слова главного эпидемиолога региона Ирины Переладовой. По её словам, гарантий того, что человек не заболеет, нет ни по одной прививке.

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