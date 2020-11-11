Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Компания ByteDance обратилась в апелляционный суд США с ходатайством об отмене решения властей ограничить с 12 ноября работу в США приложения TikTok. Об этом пресс-служба TikTok вечером 10 ноября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

В китайской компании подчёркивают, что продолжают рассчитывать на взаимодействие с властями США и также продолжают сотрудничество с Комитетом по иностранным инвестициям США, хотя не могут согласиться с его оценкой ситуации с TikTok.

Напомним, что американские власти заявляли о намерении ввести с 12 ноября жёсткие ограничения на работу TikTok, если к этому времени американский сегмент социальной сети не будет продан американской компании. Группа пользователей соцсети подала иск к администрации США, утверждая, что такие меры в отношении TikTok причинят им ущерб. Федеральный судья Уэнди Битлстоун вынес решение удовлетворить ходатайство истцов о приостановке на время рассмотрения дела введения ограничений.

В настоящее время американский сегмент TikTok планируют приобрести компании Oracle и Walmart, на что было получено «предварительное согласие» президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Восточного округа штата Пенсильвания вынес постановление о запрете министерству торговли США ограничивать на территории страны работу социальной сети TikTok китайской компании ByteDance.

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