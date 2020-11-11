Сингапур, , 07:27 — REGNUM Сингапур и Гонконг договорились о запуске с 22 ноября механизма взаимных поездок, при котором для пассажиров отменяется карантин и потребуется только отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом министр транспорта Сингапура Он Е Кун 11 ноября сообщил на пресс-конференции.

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«Прогресс в установлении контроля над распространением вируса в Сингапуре и Гонконге убедил нас в возможности постепенного открытия границ с соблюдением необходимых мер безопасности для общественного здоровья», — заявил Он Е Кун. По его словам, запуск «воздушного туристического пузыря» направлен на возрождение авиаперевозок и «является знаковым моментом между двумя транспортными хабами».

Помимо отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть получен не позднее 72 часов до вылета, по прибытии в аэропорт Гонконга пассажиру потребуется сдать анализ на месте, что «может занять до четырёх часов».

Он Е Кун уточнил, что данный упрощённый механизм будет применяться только на ряде рейсов компаний Singapore Airlines и Cathay Pacific.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сингапуре за прошедшие сутки выявили два случая заражения коронавирусом нового типа. Оба заболевших прибыли в Сингапур из-за рубежа.

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